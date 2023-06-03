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TRT Haber 03.06.2023 09:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti vaatleri hayata geçirmek için çalışmalara başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından ara vermeden çalışmalarına başladı. Yeni dönemde ekonomiden aile ve gençlik politikalarına, eğitimden istihdama kadar pek çok alanda önemli adımlar atılacak. Yeni evlenecek çiftlere kredi desteği verilecek, milyonlarca asgari ücretli, emekli ve memurun beklediği zam oranları açıklanacak.

Yeni evlenecek çiftlere kredi desteği, ev hanımlarına emeklilik imkanı, kamuda mülakatın kaldırılması... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin seçim vaatlerinden yalnızca birkaçıydı.

Deprem konutları teslim edilecek

Daha seçim dönemi başlamadan Türkiye asrın en büyük felaketiyle sarsıldı. 6 Şubat'taki depremlerin ardından AK Parti'de seçim beyannamesi revize edildi. Deprem bölgesinin yeniden inşası öncelikli taahhütler arasında yer aldı. Depremzedelere, çoğunluğu bir yıl içinde olmak üzere 650 bin konut sözü verildi. Temeller hızla atıldı, ilk etapta köy evlerinin bir kısmı teslim edildi.

Asgari ücrete ara zam

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından diğer vaatleri hayata geçirecek ekipler kollarını sıvadı. Buna göre ilk olarak gözler asgari ücretliye yapılacak zamma çevrildi. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak.

Emekliye ve memura zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaş konusunda emekliler için de zam sinyali verdi, 2 bin lira olarak belirlenen emekliye bayram ikramiyesinin arttırılacağını ifade etti.
En düşük memur maaşının ise temmuz ayında 22 bin lira olacağını söyledi.

Devletten evlilik desteği

Gençlerin aile kurmasının desteklenmesi AK Parti seçim beyannamesinde yer alan önemli başlıklardan biri... Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Bunun için Aile ve Gençlik Bankası kurulacak. Kurulacak banka desteğiyle yeni evlenecek çiftlere devlet desteği verilecek. Kaynak, Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan sağlanacak.

Ev hanımlarına emekli olma hakkı

Kadınlara yönelik destekler de artarak devam edecek. Ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşmaları için prim desteği sağlanacak. Emeklilik yaşında çocuk sayısına göre esnekliğe gidilecek.

Gençlere özel müjdeler

Cumhurbaşkanı, öğrencileri de unutmadı. Yükseköğrenim gören gençlere, bir defaya mahsus olmak üzere alacakları cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti uygulanacak. Üniversiteli gençler, Gençlik Kartı’yla tiyatro ve sinemalara ücretsiz veya indirimli girebilecek. Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet desteği verilecek.

Kamuda mülakat kalkacak

Bir başka vaat ise kamuya işe alımlarda uygulanacak yöntem oldu. Mülakat kaldırılmasıyla gençlerin sınavlardaki başarı sıralamasına göre işe girme sürecinin önü açılacak.

Hedef sivil Anayasa

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sivil anayasa çalışmalarını da sürdürecek. Hukuk devletini güçlendirecek reformlar kesintisiz devam ettirilecek. "Geniş katılımlı, çoğulcu, özgürlükçü" yeni bir Anayasa oluşturulacak.

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