Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarını kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15.20'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Etiketler: İbrahim Kalın Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu
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