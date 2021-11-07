Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar ve komutanlardan sınır hattında inceleme
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.
Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.
Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki "sancak tevdi töreni"ne katılacağı da bildirildi.Ayrıntılar geliyor...
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