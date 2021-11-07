CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aksine bazı belediye başkanlarının adaylık süreci için olumlu mesaj vermedi.

Belediye başkanlarının görevlerine devam etmelerini istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanlığını başka bir partiye teslim etmiş olacağız." dedi.

Belediye başkanlarına kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı için de net ifade kullanmaktan kaçındı. Kılıçdaroğlu, "Ben adayım dersem ittifakı darmadağın edersiniz, konuşacağız. " diye konuştu.

Akşener, başkanların adaylığına sıcak bakıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakıyor.

Gazeteci Avni Özgürel, Kılıçdaroğlu'nun zihninin netleştiğini söyledi. Özgürel, "Ya Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir çatışmanın içine girecek seçim zemininde aday tespiti aşamasında. Ya da kendisi çıkıp 'ben adayım siz ne derseniz' diyecek. Herhalde bu millet ittifakının oylarının parçalanması demektir. Ama bunu tahmin etmiyorum. 'İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak görür müyüz?' sorusunun Kılıçdaroğlu'nun zihninde netleştiği kanaatindeyim. Böyle bir adaylık söz konusu değil şu aşamada." dedi.

İmamoğlu'nun yurt gezileri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise uzun süredir yurt gezileri yapıyor. İmamoğlu son olarak Diyarbakır'a gitti. Bu gezilerin amacı olarak da 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanlığı adaylığı gösterilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından bu gezilerin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Formül arayışı MYK'da gündeme gelecek

İttifakın formül arayışı CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündemine gelecek. Seçim ve Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılan anketler de masada olacak.