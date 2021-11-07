Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 13:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İyi Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması
İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Türkkan, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum." yazılı dilekçesini, İyi Parti Grup Başkanlığına iletti.
İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkkan'ın 6 Kasım tarihli istifa dilekçesinin işleme alındığını, boşalan grup başkanvekilliğine seçim için İyi Parti TBMM Grubu'nun yarın saat 14.00'te toplantıya çağırıldığını bildirdi.
Dervişoğlu, açıklamasında, "Çeşitli platformlarda konuşulanların aksine herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, Genel Başkanımız Meral Akşener'in talebi üzerine istifa etmişlerdir." ifadesini kullandı.
Etiketler: İyi Parti
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