Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ömer Çelik'ten Irak Başbakanı el-Kazımi'ye suikast girişimine kınama
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin konutuna yönelik terör saldırısını kınadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Irak Başbakanı Mustafa el- Kazımi'nin konutuna yönelik terör saldırısını kınadı.
"Kardeş Irak halkının yanındayız"
Ömer Çelik, "Başbakan Kazımi'nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız" dedi.
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 7, 2021
Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çalışan terör örgütlerine karşı kardeş Irak halkının yanındayız.
Etiketler: Irak Ömer Çelik
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