Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Saldırıların Libya'nın yanı sıra tüm Akdeniz'in istikrarını tehdit eder boyuta ulaştığını dile getiren Erdoğan, "Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir." dedi.

"Türkiye, Libya'da barışın anahtarı olmuştur"

Erdoğan, "Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur. Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden eylemleri uzun süre görmezden gelinmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da seçim yapılması olumlu ama silahların gölgesinde düşünülemez.https://t.co/VKboCF9x0p pic.twitter.com/A6XM1mFBrn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2020

"Miçotakis oyunu yanlış oynuyor"

Yunanistan'ın Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde olduğunu belirten Erdoğan, Libya ve Türkiye arasındaki anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı." diye konuştu.

[Berlin Konferansı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Almanya'ya davet edilmediği için rahatsızlık içinde.https://t.co/VKboCF9x0p pic.twitter.com/pEhJDsebik — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2020

Kaynak: TRT Haber