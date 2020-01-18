Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Hafter’i ülkesine çağırması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çavuşoğlu açıklamasında, "Yunanistan’ın Hafter’i ülkesine çağırması ve kendi ulusal gündemini ön plana çıkarması Libya'ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ediyor. Bu beyhude çabaların bir sonuç vermeyeceğini, boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: TRT Haber