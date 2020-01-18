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Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın Hafter'i ülkesine çağırmasıyla ilgili açıklama18 Ocak 2020 Cumartesi 21:09 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 21:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Hafter'i ülkesine çağırmasının ve kendi ulusal gündemini ön plana çıkarmasının, Libya'ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ettiğini açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Hafter’i ülkesine çağırması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Çavuşoğlu açıklamasında, "Yunanistan’ın Hafter’i ülkesine çağırması ve kendi ulusal gündemini ön plana çıkarması Libya'ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ediyor. Bu beyhude çabaların bir sonuç vermeyeceğini, boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz" sözlerine yer verdi.
Kaynak: TRT Haber