Somali'de faaliyet gösteren inşaat firmasının Türk çalışanları, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya 30 kilometre mesafede, öğle yemeği yedikleri sırada saldırıya uğradı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 4 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı saldırıyı kınadı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin teröre karşı Somali'nin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Somali’de masum sivilleri hedef alan ve 4’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: TRT Haber