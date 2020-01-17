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2 ayda 179 terörist sınır dışı edildi17 Ocak 2020 Cuma 20:01 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 20:25
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Almanya uyruklu 4 terörist ülkesine sınır dışı edildi. 11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen terörist sayısı 179 oldu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, Almanya vatandaşı 4 YTS sınır dışı edildi.
11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 179 oldu.
Kaynak: AA
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