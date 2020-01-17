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Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu17 Ocak 2020 Cuma 18:43 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 19:38
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerin saldırısında bir asker şehit oldu.
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta üs bölgesinde görevli sözleşmeli Piyade Er Fevzi Altınayak'ın teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralandığını, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığını açıkladı.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözlerine de yer verildi.
Kaynak: TRT Haber
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