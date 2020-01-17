Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta üs bölgesinde görevli sözleşmeli Piyade Er Fevzi Altınayak'ın teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralandığını, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözlerine de yer verildi.

Kaynak: TRT Haber