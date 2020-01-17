Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu üst yöneticisi Gürcan Karakaş ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil projesini tanıtmak için siyasi partileri ziyaret ediyor.

Heyetin ilk adresi Milliyetçi Harekat Partisi Genel Merkezi oldu. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Karakaş ve Hisarcıklıoğlu, Bahçeli'ye, projeye verdiği destek için teşekkürlerini dile getirdi.

Bahçeli'ye ayrıca, çerçevesinde adının yazılı olduğu yerli otomobil fotoğrafı hediye edildi.

Heyet, yarın saat 14.00'te de CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

Kaynak: TRT Haber