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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü18 Ocak 2020 Cumartesi 21:19 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 21:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, başta Libya olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA