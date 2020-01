İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı öncesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun yaptığı paylaşımda, "Tüm diplomatik kaynaklarımızı seferber ederek Berlin'e gidiyoruz. Tüm tarafların uyacağı yapıcı çözümler arıyoruz. Libyalılar bölgedeki tüm ülkelerin saygı ve desteğini hak ediyor" dedi.

We hope that our meetings in Berlin tomorrow will secure a sustained ceasefire in Libya. Outside help to the groups fighting the legitimate Libyan government weaken ceasefire efforts. Turkey is a guarantor of lasting peace & stability in Libya. #TurKEYforPeace