Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1868'den beri milletimizin iyilik, merhamet ve şefkat duygularının bayraktarlığını yapan Türk Kızılayın 154'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.