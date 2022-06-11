Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluşunun 154'üncü yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1868'den beri milletimizin iyilik, merhamet ve şefkat duygularının bayraktarlığını yapan Türk Kızılayın 154'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kızılay
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