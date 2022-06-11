Mevlüt Çavuşoğlu, havalimanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından karşılandı.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “Milli davamıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün haklarını birlikte korumak için KKTC’deyiz” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar ile bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, temasları kapsamında sivil toplum örgütleriyle görüşecek, Girne Lapta bölgesinde halkla buluşacak.

Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda son gelişmelerin ele alınacağı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.