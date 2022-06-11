Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit oldu.

Yaralanan 3 asker derhal hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi.