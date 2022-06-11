Kayseri Emniyet Müdürlüğü, şikayetler üzerine şüphelileri takibe aldı. 8 ay süren çalışma sonucunda zanlıların paravan şirket kurdukları ve yüklü miktarda para transferi yaparak banka şubelerinden çok sayıda çek karnesi aldıkları belirlendi.

Karşılıksız olarak verilen çeklerle ilgili Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken aramalarda belge ve doküman ile dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin çeklerin ödenmesini önlemek için çeşitli illerdeki adlî makamlara çeklerin kaybolduğuna dair müracaatlarda bulundukları da ortaya çıktı.

Bu yöntemlerle çok sayıda kişiyi 100 milyon lira dolandıkları belirlendi.