Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doktora şiddete indirimsiz 3 yıl hapis cezası
İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde bir doktora şiddet uygulayan sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 martta bir doktorun maruz kaldığı şiddet olayının davasının sonuçlandığını belirtti.
Koca, suçlunun, 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapisle cezalandırıldığını kaydetti.
İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 Martta bir doktor arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının davası sonuçlandı. Suçlu, 60’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca Toplumsal Şiddet Sağlık Çalışanları
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