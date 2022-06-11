Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Biriminde, 27 martta bir doktorun maruz kaldığı şiddet olayının davasının sonuçlandığını belirtti.

Koca, suçlunun, 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, tek celsede ve hiçbir ceza indirimine gidilmeden 3 yıl hapisle cezalandırıldığını kaydetti.