Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Van’ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk"

Havalimanından buraya kadar caddenin kenarlarında on binlerin bizi bağırlarına bastığını görmek hakikaten bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Ben inanıyorum ki Van, bu gidişiyle, attığı bu adımla o birilerini işte yolda bırakacaktır. Ben şu anda hanım kardeşlerimin coşkusu, ana kademenin coşkusu, gençlerin coşkusunu görüyorum ve size de inanıyorum.

Deprem yaralarının sarılmasından terör belasının define kadar Van’ın tüm mücadelesinde hep yanında olduk. Bu kadim şehrin asırlık ihmallerinin telafisinde, ihtiyaçlarının giderilmesinde, insanımızın layık olduğu demokrasi ve kalkınma adımlarının atılmasında hep Van’la omuz omuzaydık. Son gelişimizde 'gönül dünyadan geçer ama Van’dan geçmez.' Böyle dedik ve bu şehre, sizlere olan muhabbetimizi, kalbimizin derinliklerinden kopup gelen bir hissiyatla ifade etmiştik.

"Su sorununu da biz Kürt, Türk ayırt etmeksizin çözdük"

Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin bu şehre sadece zarar verdiğini, en küçük bir faydalarının dokunmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Allah aşkına soruyorum, Van’ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler… Kimin su sorununu çözmesi gerekirdi? Van Büyükşehir Belediyesi… Yapmadılar… Peki Erdoğan, Devlet Su İşleri’ni görevlendirmek suretiyle Van’ın su sorununu çözdü mü? Niye? Ben şuna inanıyordum; Van, benim burada Kürt kardeşlerimi susuz bırakmaya kimsenin hakkı yok diyordum, su sorununu da biz Kürt, Türk ayırt etmeksizin çözdük.

"Hangisi Van’ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı, geliştirdi?"

Hükümete geldiğimiz günden beri Van’ı yeni projelerle, yatırımlarla, hizmetlerle kalkındırmak için çalıştık, çabaladık. Bunu da önce Allah rızası için, onunla birlikte ülkeye ve millete hizmet gayesiyle yaptık. Geçmişte nice hükümetler geldi geçti, nice siyasi kadrolar yönetimde bulundu. Hangisi Van’ı bu seviyede eser ve hizmetlerle kalkındırdı, geliştirdi? Hiçbiri… Yaşı yetenler bizzat kendileri, yetmeyenler, büyüklerinden sorup öğrenerek şu canım şehrin 25 yıl önceki, 30 yıl önceki, 40 yıl önceki haliyle bugünü bir karşılaştırsınlar.

Aklı, vicdanı, ahlakı olan herkes bu mukayesenin ardından aradaki farkın 20 yıllık değil asırlık olduğunu kabul edecektir.

Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftira ile işimiz olmaz. Biz, hep somut rakamla, somut icraatla konuşuruz. Bugün de öyle yapacağız.

"Van’a 38 milyar liralık yatırım yaptık"

Son 20 yılda Van’a 38 milyar liralık yatırım yaptık. Bunlar kamu yatırımı. Bu bütçeyle eğitimde 9 bin 682 yeni derslik inşa ettik Van’da. Gençlik ve sporda 8 bin 279 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 54 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Vanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 11 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Aç açık bırakmamak için elimizden geleni yaptık.

"Toplam 103 adet sağlık tesisi inşa ettik"

Sağlıkta 19 hastaneden oluşan toplam 103 adet sağlık tesisi inşa ettik. Çevre ve şehircilikte 2011 yılındaki deprem sonrası 25 bin konut, kamu binası, okul, cami, sosyal tesis inşa ederek sahiplerine teslim ettik. Bunları AK Parti iktidarı olarak biz yaptık. Ayrıca halen 850 konut, 420 ahır, camiler, sosyal donatılar, eğitim tesisleri ve pansiyon ile konaklama birimlerinin yapımına devam ediyoruz.

"Depreme hazırlık çalışmalarımız da devam ediyor"

Van’da 1,5 milyon metrekare büyüklüğündeki riskli alanda depreme hazırlık çalışmalarımız da devam ediyor. Bütün bu adımları atarken Van Depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. Ben Kürt’üm diyenler neredeydi? Benim için Kürt kardeşlerimle Türk kardeşlerim arasında herhangi bir fark yok. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapmayız, dün yapmadık, bugün yapmıyoruz, yarın da yapmayacağız. Neden? Çünkü rabbimiz Kur’an-ı Kerim’in de , “Biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız diye.” İşte biz, Türk’müş, Kürt’müş, Laz’mış, Arap’mış asla. Böyle bir ayrım yok. Biz herkesi Allah için seviyoruz. Yola böyle yürüyeceğiz.

Allah, yine ne buyuruyor, “Muhakkak inananlar kardeştir.” Dolayısıyla biz, tüm inananlarla kardeşiz. Ayrım yok. Bütün bu hizmetlerimizi bu anlayışla yapıyoruz.

"Merkezi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini hizmete aldık"

Bu arada 407 dükkan, 48 işyerini tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. İkinci etap çalışmalarımız sürüyor. Van Gölü’müz adaları, koyları, sahilleri, mavi ve turkuaz rengiyle bütün dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Biz zaten Van Gölü demiyoruz, Van Denizi diyoruz. Bu güzelliği Van Denizi’ni koruyarak daha da geliştirmek için çok kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz.

Program kapsamında Van ve Bitlis’te mevcut atık su arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz. Merkezi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini hizmete aldık. Yetmez… Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırların tamamını yıktık, sahil bandında olmayan, ancak Van Gölü’nü kirleten ahırları da yıkıyoruz.

Bu ahırları kuracağımız tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesine taşıyacağız. Böylece hem gölümüzü koruyacak hem de bölgede hayvancılığın gelişimine ve şehrimizin kalkınmasına katkı sunacağız. Yine Van Gölü etrafında taşkın kotu altında kalan bölgeler için rehabilitasyon çalışmaları başlatıyoruz. Amacımız gölün etrafındaki kirli görüntüyü, çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır.

"419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk"

Van ve Bitlis belediyelerimizin çevre temizlik araçları, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve içme suyu gibi altyapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk. Göl çevresinde Mavi Bayraklı plaj sayısını artıracak çalışmalara devam ediyoruz. Turizmin, ulaşımın ve lojistiğin şehri Van’ımızda 8 millet bahçesi projemiz var.

Çatak’ta 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçemizi 3 yıl önce hizmete sunmuştuk, Erciş Millet Bahçemizin yapımını tamamladık. Edremit, Tuşba Akköprü, İpek Yolu, Tepebaşı Millet bahçelerimizin yapımı sürüyor. Bu vesileyle gerek Tuşba’ya gerek Edremit’e yaptıkları çalışmalar sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmaların artarak devamını diliyorum.

Zira Edremit, adeta bir denize nazır bir ilçemiz. Geçmişte Edremit neydi, şimdi ne.

"Bölünmüş yol uzunluğunu 577 kilometreye çıkardık"

Ulaştırma yatırımları, kalkınma altyapısının en önemli unsurlarının başında geliyor. Bu anlayışla, Van’da ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 kilometreye çıkardık. Bunu yapan biziz. Belediyeler falan değil, Karayolları olarak biz yaptık. Hem bölgesinin hem de buradan geçen uluslararası trafiğin işleyişini önemli ölçüde rahatlatacak çok büyük bir proje, Van Çevreyolu’nun temelini de buradan yapacağımız canlı bağlantıyla atıyoruz. Aslında bu projeyi çok daha önce hayata geçirecektik fakat önümüze çıkan çeşitli sorunlar sebebiyle bugüne kaldı.

"41 kilometrelik Van Çevreyolu’nu inşa edip, hizmete açacağız"

Tüm sorunları çözdük ve inşallah en kısa sürede 41 kilometrelik Van Çevreyolu’nu inşa edip, hizmete açacağız. Çevreyolumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, Erzurum hududu Çaldıran Yolu’nu, Van-Özal-Kapıköy Yolu’nu, Edremit-Gevaş Ayrımı Yolu’nu, Adilcevaz-Erciş Yolu’nu ve Van Çatak Yolu’ndaki Çığ Tüneli’ni seneye tamamlıyoruz.

Erciş-Patnos Yolu’nu ve Van-Hakkari-Yüksekova Ayrımı Yolu’nu 2024 yılında, Van-Muradiye Ayrımı Yolu ile ilçe geçişi dahil, Erciş-Muradiye-Çaldıran Yolu’nu ise 2025 yılında tamamlıyoruz. Van-Kapıköy arasındaki demiryolunu yenileyerek modernize ettik. Ferit Melen Havalimanımızı tamamen yeniledik. Göl kenarına kurduğumuz gemi inşa tesisinde inşa ettiğimiz Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi ve bağlantı yollarının yapımı çalışmalarına başladık.

Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir gelecek kurma çabası içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken, biz onlara iyi bir gelecek kurma çabası içindeyiz.https://t.co/t9YkIulvTl pic.twitter.com/RF78WDIUeD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 11, 2022

"2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik"

Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleri ile 188 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Şehrimizin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 5 içme suyu tesisi inşa ettik. Son 20 yılda Vanlı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Sanayi ve teknolojide bir yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknoparkı faaliyete geçirdik. Van, ülkemizin önde gelen sanayi üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Vanlı işverenlerimize toplam 1,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Enerjide, Van, Tuşba, İpek Yolu, Edremit, Erciş, Çaldıran ve Muradiye’ye doğal gaz arzını sağladık. Geçtiğimiz aralıkta Gevaş’a, bu yıl sonuna kadar ise Gürpınar’a doğalgaz arzını sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Van’ı daha büyük eser ve hizmetlerle kavuşturmayı sürdüreceğiz.

"Bedeli 4 milyar 175 milyon lirayı bulan yüzlerce eseri resmen hizmete açıyoruz"

Bugün de Van’a son yıllarda kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 4 milyar 175 milyon lirayı bulan yüzlerce eseri resmen hizmete açıyoruz. Elimiz boş gelmedik. Yine elimiz dolu geldik. Van bunlara layık. Bu yatırımlar arasında anaokulundan liseye kadar her seviyede okullar, pansiyonlar, spor salonları, üniversitemize ait çok sayıda proje var.

"Van’daki kardeşlerimizin de her meselesine sahip çıktık"

Hepimiz için daha adil, daha hakkaniyetli, daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh bir ülkeye sahip olmak istiyor, bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunun için her şehrimiz gibi Van’daki kardeşlerimizin de her meselesine sahip çıktık.

"Biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik"

Birileri bölücülük naraları atarken, biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken biz yaşatmanın peşinde olduk. Birileri, terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken biz sizlere ananızın ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi? Batılı o demokrasiden bahsedenler bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Etmediler. Onların derdi başka ama bizim derdimiz bambaşka. İşte 13-14 yaşındaki Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil’e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı.

"Onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz"

Birileri evlatlarını dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken, biz eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Birileri size bırakınız hakkı, hukuku, refahı, yaşamayı bile çok görürken biz ne dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yeri geldiğinde kendi gövdemizi namlulara siper ettik. Birileri terörden, baskıdan, zulümden, kandan beslenirken biz her vatandaşımız gibi Van’daki insanlarımızın en ileri demokrasi ve kalkınma atılımlarından nasibini almasını istedik.

"Biz her ne yaptıysak ve yapıyorsak sizinle birlikte yaptık"

Diyarbakır’daki kardeşlerimize söylediğim bir şeyi burada sizlere de tekrarlamak istiyorum. Ağızlarını her açtıklarında sizlerin kimliğinin istismarını yapanları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın ve yeniden silaha sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Yine bunlara insanlara sokaklara dökülme çağrısı yapıp masumların kanını dökerek ülkeyi karıştırmanızı sizden kim istedi diye sorun. Bakalım ne cevap verecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimliğinizin istismarını yapanların yakasına yapışın, çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. İnsanlara sokaklara dökülme çağrısı yapıp ülkeyi karıştırmanızı sizden kim istedi diye sorun.https://t.co/t9YkIulvTl pic.twitter.com/0OCjikZr4Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 11, 2022

Biz her ne yaptıysak ve yapıyorsak sizinle birlikte yaptık, sizin için yaptık. Vesayete karşı verdiğimiz kavga sizin için, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele sizin için, darbecilere karşı sergilediğimiz direniş sizin için, eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için döktüğümüz ter sizin için.