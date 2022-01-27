Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Trabzon'a gidecek.

Erdoğan, 30 Ocak Pazar günü saat 14.00'te, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'a kazandırılan Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçim Merkezi, Tam Otomatik Katlı Otopark, Yalıncak Sahil Düzenleme Projesi, Millet Bahçesi Kaykay ve Buz Pateni Pisti, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi ve 18 ilçedeki 42 TİSKİ yatırımı başta olmak üzere yaklaşık 600 milyon lira değerinde 207 projenin açılışını yapacak.

"Pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımız sorunsuz şekilde devam ediyor"

"Trabzon'un ihtiyacı olan projeleri birbiri ardına hayata geçiriyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği destek sayesindedir" ifadesini kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Sağ olsun Trabzon'a hizmet noktasında desteğini yakından hissediyoruz. Yaklaşık iki yıldır içerisinde olduğumuz pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımız sorunsuz şekilde devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin büyük küçük birçok yatırımı aynı anda yükseliyor. Zaman zaman sıkıntı yaşasak da duran ya da ertelediğimiz bir yatırımımız bulunmamaktadır. Yaklaşık 600 milyon lira değerindeki 207 projemizin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak olması, bizlere ayrı mutluluk vermektedir. Daha yaşanılabilir bir Trabzon için yürüttüğümüz çalışmalarda her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum."