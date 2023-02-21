Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'de açıklamalarda bulundu.

"Hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçti, 115 bin insanımız da yaralı kurtarıldı"

Dün Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremlere biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. Enkaz çalışmalarında sona geldikçe kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken, 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Bir kez daha depremde vefat eden kasrdeşlerimize Allah'tan rahmet diliyuorym.

"Dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem"

Bilim adamları 6 Şubat günü deprem felaketinin dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem olduğunu söylüyorlar. Yıkımın şiddetini yerinde görme imkanı bulmuştuk. Birileri önemsizleştirmek istese de ülkemiz tabi afetlerle karşı karşıya.

"271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk"

Hayata sıkı bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Bölgenin genişliği çalışmalarımızı zorlaştırmış olsa da tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'devlet yok, iktidar yok' deseler de bunların gözü gör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenmiş. Devlet ilk günden itibaren polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır. Devlet tüm güvenlik güçleri ile 11 ilde yerini almıştır, 271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları kullandık. Ayrıca depremzedelerimizin yeme içme ihtiyaçları için gerekli tedbirleri aldık. Günde yaklaşık 2,5 milyon insana Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Yenilir, yutulur bir şey değil.

"865 bin vatandaşımız çadırda, 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlarda"

Enkaz çalıştırma çalışmalarımızı yürütürken konteynerlerin yerleştirilmesi de devam ediyor. 300 bin çadırın da kurulumu gerçekelştirildi. Bunların kulakları var ama duymaz, gözleri var ama görmez. 865 bin vatandaşımız çadırda, 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlarda. Buralarda da çadırlardaki vatandaşlarımızın belli bir kısmı buralara yerleşmiş olacak. Diğer illere gitmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz.

"Hasar tespit çalışmaları tamamlanmak üzere"

Hasar tespit çalışmaları tamamlanmak üzere. 4 milyon 253 bin bağımsız bölümden oluşan incelemesi yapıldı. Şimdiye kadar deprem bölgesindeki illerimizde 1 milyon 123 bin bina incelendi. Bunlardan 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Tüm bu raporlara e-Devlet üzerinden kimlik bumaralarıyla ulaşabilirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar deprem bölgesindeki illerimizde 1 milyon 123 bin bina incelendi. Bunlardan 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.https://t.co/cCEpOWbGKW pic.twitter.com/nmjHvIwd9X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2023

"Kalıcı konutları 1 yıl içinde yapacağız"

Kalıcı konutların inşası için de adımları atmaya başladık. İnşallah 1 yıl içinde bu kalıcı konutları yapacağız, vatandaşlarımızı da yerleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı konutların inşasıyla ilgili adımları atmaya başladık. 1 yıl içerisinde biz bu kalıcı konutları yetiştireceğiz.https://t.co/cCEpOWbGKW pic.twitter.com/IliLwKB0r1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2023

"Köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"

Osmaniye'de 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. İlimizin elektrik, su, doğal gaz hatları gözden geçirilmiş ve alt yapı hizmetleri verilmeye başlamıştır. Şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Toplam 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle kendi özgü mimarisine uygun bir şekilde yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek. Mart ayında toplam 270 bin vatandaşımızı ev sahibi yapmak için "Bismillah" demiş olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Osmaniye’de bin 361, Adana’da 701, Adıyaman’da 8 bin 21, Diyarbakır’da 2 bin 927, Hatay’da 14 bin 141, Kahramanmaraş’ta 12 bin 135, Kilis’te bin 2, Malatya’da 17 bin 990, Şanlıurfa’da 2 bin 54, Gaziantep’te 9 bin 130 köy evimizi yaparak teslim edeceğiz. pic.twitter.com/EQ8BJOxhW5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2023

"Bu süreçte 17 Ağustos Marmara Depremi sonrası ne kadar doğru adımlar attığımızı görmüş olduk"

Depremle ilgili detaylı muhasebeyi ileriki günlerde yapacağız. Hepimizin dersler çıkaracağı açıktır. Bu süreçte özellikle 17 Ağustos Marmara Depremi sonrası ne kadar doğru adımlar attığımızı görmüş olduk.

"Kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım"

Kentsel dönüşüm olmazsa olmazdır. İşte bunun bedellerini ödüyoruz. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bütün ailelerimiz huzurla uyuyabilsin. Depremin etkilediği bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Şimdi bu başarıyı deprem bölgesinden başlayarak tüm şehişrlerimize uygulamayı hedefliyoruz. Söz verdiğimiz gibi konutlarını 1 yıl içinde teslim etmeye başlayacağız. Yatay mimari içinde konutlarımızın hiçbiri zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimiz yıkılanın yerine daha güçlüsünü yapmaya muktedirdir. Toplu konut ve kentsel dönüşüm konularında daha kararlı davranacağız. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ve ona göre adımlarımızı atacağız.

"Devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara prim vermeyin"

Devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara prim vermeyin, kulak asmayın. Fırsatçıların sizi karamsarlığa sürüklemesine izin vermeyin. Devletimiz depremzedelerimizin de yanındadır.

"Can kayıplarında kimin ihmali, kusuru varsa gözünün yaşına bakmayacağız"

Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

Erdoğan ve Bahçeli depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'de depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]