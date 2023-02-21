Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan çadır kentte depremzedelerle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de çadır kentte incelemelerde bulundu, depremzedelerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti.
Erdoğan'ın ziyaretine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.
[Fotoğraf: AA]
Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de çadır kenti ziyaret etti, depremzedelerle sohbet etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Osmaniye Recep Tayyip Erdoğan
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