Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti.

Erdoğan'ın ziyaretine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve Bahçeli, Osmaniye'de çadır kenti ziyaret etti, depremzedelerle sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]