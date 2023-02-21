AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlatılan çadır sevkiyatı aralıksız devam ediyor.

Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturan AFAD, bireysel çadır taleplerini de karşılıyor.

Bölgede, 300 bin 809 çadır kurulumu tamamlandı. Bu kapsamda, Hatay'da 69 bin 766, Kahramanmaraş'ta 66 bin 685, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 45 bin 852, Malatya'da 25 bin 380, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 838, Osmaniye'de 7 bin 170, Diyarbakır'da 6 bin 328, Kilis'te 3 bin 605 çadır kuruldu.

Grafik: Hafize Yurt Ateş