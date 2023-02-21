Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TUS ve YDUS ertelendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." dedi.
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Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca TUS
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