Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle eski binalarda yaşayanlar, binasının sağlam olup olmadığını merak etmeye başladı.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar depreme karşı bina dayanıklılık testi yaptırmak için arayışlara girdi.

Binasının riskli olduğunu düşünen veya depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca belirlenen kurum ve kuruluşlara başvurarak bu testi yaptırabiliyor.

[Grafik: TRT Haber]

Bakanlığın internet sitesinde, başvurulabilecek belediyeler, meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler ile özel kuruluşlar ve firmalar yer alıyor.

Sadece betondan numune alınarak yapılan tarama işlemi sonrası risk tespit raporu kısa sürede çıkabiliyor.

Binanın farklı yerlerinden karotların alındığı, farklı işlemlerin yapıldığı ve numunelerin laboratuvarlarda incelendiği detaylı tarama için daha uzun süreye ihtiyaç var.

Riskli yapı tespitlerinin maliyetini kat malikleri ödüyor. Testi yaptırmak için bina sakinlerinden bir kişinin başvurması yeterli oluyor.

Her kattan karot alınıyor

Bina performans analizi için lisanslı firmalar her kattan karot alıyor. Alınan numuneler inşaat mühendisleri tarafından basınç testine sokuluyor.

Binada kullanılan betonun taşıma kapasitesine bakılıyor. Korozyon oluşup oluşmadığı kontrol ediliyor.

[Grafik: TRT Haber]

Kullanılan demirin projeye uygunluğu kontrol ediliyor, zemin kontrol ediliyor.

Bu analizlerden sonra “Bina deprem yönetmeliğine uygun mu?”, “Olası bir depremde ayakta kalabilir mi?”, “Binanın güçlendirmeye ihtiyacı var mı?” sorularına cevap bulunuyor.

Grafik: Hafize Yurt Ateş