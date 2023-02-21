Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 13:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi.
Osmaniye'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.
Etiketler: Deprem Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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