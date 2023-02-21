Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bina dayanıklılık testi başvurularında büyük artış var.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın lisans verdiği kuruluşlar ve belediyeler tarafından riskli yapı tespiti yapılıyor.

Peki, bu inceleme sonucunda evinin riskli olduğunu öğrenen vatandaşların ne yapması gerekiyor?

Avukat Faruk Emre Akı, burada yapılan inceleme sonucunda eğer binada ağır kusur varsa kat malikleriyle birlikte yönetim kurulu kararı alınarak, müteahhitten bu eksikliğin, kusurun giderilmesinin talep edebileceğini söyledi.

Müteahhit konuttaki kusuru gidermez ise daire sahipleri için yargı yolu açılıyor.

Müteahhit ve alıcılar arasında yapılan esas sözleşmesine göre, yapılan binada bir kusur varsa müteahhittin bu kusurdan 5 yıl sorumlu olduğunu ifade eden Akı, bina içerisinde ağır kusur bulunması durumunda ise bu kusurdaki zaman aşım süresinin 20 yıla çıktığını kaydetti.

Zaman aşımına uğramadan yetkili mercilere başvurmak gerekiyor.

Akı, "Burada artık hukuki bir sorun vardır ve maddi zararların giderilmesi üzerine gidilecektir. İvedi bir şekilde binalarının sağlamlığını kontrol ettirmek için ilgili belediyelere başvursunlar ve hukuki süreci başlatsınlar." dedi.

Müteahhitler hukuk önünde, binaları inşa ettikleri yıldaki yönetmeliklere göre yargılanıyor.