Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Aileye yönelik her tehdidi de doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz"

Bizim toplumumuzda kadın tüm alanlarda en ön saflarda yer alıyor. Bizim memleketimizin ataerkil veya anaerkil değil 'aileerkil' bir millet olduğunu söylüyoruz. Aile kavramı bizde bu kadar hassas, bu kadar önemli. Bu anlayışla aileye yönelik her tehdidi de doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz.

"Kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek boynumuzun borcudur"

Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için görevdir. Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez. İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcudur.

Türkiye'yi ailenin güçlendirilmesi ve kadın hakları konusunda da ileriye taşımakta kararlıyız. Türkiye'de çevreye, kadına, çocuğa, şehit yakınlarımıza, gazilerimize bizim kadar sahip çıkan bir yönetim olmamıştır.

"CHP bu bakımdan tam bir facia örneğidir"

Biz tüm bu gayretleri ortaya koyarken 'onlar ne yapıyor' diye baktığımızda ise karşımıza hem yüz kızartıcı hem de endişe verici bir tablo çıkıyor. Özellikle CHP bu bakımdan tam bir facia örneğidir. CHP'de daha önce de benzer örneklerine defalarca rastlanan artık kendi mensuplarını ve taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin, kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? İlçe ve belediye yöneticilerinin küçük kız çocuğundan erkek çocuğuna, garson kızdan stajyer öğrenciye kadar yaptıkları tüm tacizleri görmezden, duymazdan gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi?

Metroda bir kadını taciz eden kişiyle ilgili önce 'Taciz var' kampanyası başlatıp sonra kendi adamları olduğunu öğrenince her şeyi silen yine bunlar değil mi? Seçim otobüslerini dahi bu tür rezilliklere alet eden bunlar değil mi? Çocuk tacizcisi sapıkların arkasında sırf AK Parti'ye muhalefet ediyor diye duran bunlar değil mi? Bir tecavüz örneğini faili en ağır cezayı almış olmasına rağmen yıllarca ısıtıp ısıtıp gündeme getirenler, bu uzun listenin üzerini niye örtmeye çalışıyor acaba? Mesele tacize ve tecavüze karşı çıkmak, kadına ve çocuğa sahip çıkmak ise burada gerçekten çok vahim bir durum var demektir. İçlerindeki rezilliklere ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı, pislik sıçratmayı, yalan ve iftira ile itibar suikastı yapmayı siyaset kılıfıyla, Atatürkçülük kılıfıyla, sosyal demokrasi kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız, bu böyle biline.

"Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirmeyeceğiz"

Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirmeyeceğiz. Bunların cibiliyetinde bu var. Onlar hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunlar her zaman, terörle askerimiz savaşırken bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine tabutlarına omuz vermek suretiyle bu ülkede ortaya çıktılar. Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Bunlar ilk seçimlerde çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar.

Tank Paleti Fabrikası: Buradan sana ekmek çıkmaz

Bunlar kadar yalanı rahat söyleyen bir siyasetçi ben tanımadım. Kaç kez Sakarya'daki tank paleti fabrikasıyla her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyorlar. Buradan sana ekmek çıkmaz, boşuna konuşma. Burada her yönüyle zarar eden bir tank palet fabrikası varken şimdi buraya BMC ile ortak faaliyetli olan Katar'ın burada yaptığı yatırım -cepten herhangi bir şey çıkmadan- buranın restore edilmesiyle bu fabrika kendimize ait tanklarımızın bakım onarımından tutun yeni atılacak adımlarda da ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır.

#SONDAKİKA

[Tank Paleti Fabrikası tartışması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu buradan size ekmek çıkmaz, boşa konuşma. Zarar eden bir fabrika söz konusu değil.https://t.co/3dOJwnWYUj pic.twitter.com/ro4lk8AI80 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2020

Bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

CHP'li hanım kardeşlerimize, Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum, partisindeki taciz ve tecavüz furyasına sessiz kalan hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin.