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Gündem
AA 11.11.2023 09:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Zirvenin gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede İslam dünyasının temsilcilerinin, gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumunda hitapta bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İslam İşbirliği Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan
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