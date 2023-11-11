Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri yarın açılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2022 yılının Mayıs ayında temeli atılan "Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacağını duyurdu.

Göktaş, “Dünyada örneği olmayan projemiz ile din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, kimsesiz yavrularımıza el uzatacağız” dedi.

Sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimlerin yeraldığı Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri, 150 bin metrekare alan üzerine kuruldu ve 23 bloktan oluşuyor.