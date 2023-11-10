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Gündem
AA 10.11.2023 23:31

Bakan Yerlikaya: Ülkemizin geleceğine kasteden suçlulara göz açtırmıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara vatan, mavi vatan, siber vatan hiç fark etmiyor; ülkemizin ve milletimizin geleceğine kasteden suç ve suçlulara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya: Ülkemizin geleceğine kasteden suçlulara göz açtırmıyoruz

Bakan Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın başkentte gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu akşam başkentimizde 'Türkiye'nin Huzuru Toplantımızı' gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak her bir şehrimizin, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olması için canla başla çalışıyoruz. Kara vatan, mavi vatan, siber vatan hiç fark etmiyor; ülkemizin ve milletimizin geleceğine kasteden suç ve suçlulara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."


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