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Gündem
TRT Haber 11.11.2023 00:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidecek

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Riyad’ı ziyaret edecek.

Zirvede, İslam aleminin temsilcileri, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede katılımcılara hitap edecek.

Ayrıca Erdoğan'ın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor. 

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