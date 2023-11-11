Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 11.11.2023 04:23

Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan 'yapı' anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Kahramanmaraş'ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan 'yapı' anlaşması Resmi Gazete'de

25 Eylül tarihinde Nahçıvan’da imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Kahramanmaraş’ta konut, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi yapımı ile ilgili iş birliği anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmayı, Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Cumhuriyeti adına ise Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev imzaladı.

Karara göre; anlaşma, 10 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitiminden 6 ay önce taraflarca feshedilmediği takdirde, aynı şartlarla 5 yıl daha uzatılacak.

Anlaşmanın, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın konut ihtiyacını karşılamayı ve bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi. 

ETİKETLER
Azerbaycan Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri yarın açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:40
Gazze'nin güneyine göç edenler: Kıyamet gününün dehşetini yaşadık
04:20
Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 gözaltı
04:41
Suudi Arabistan'daki "Gazze" konulu iki zirve de bugün yapılacak
03:55
Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri yarın açılıyor
03:35
Moody's ABD'nin kredi görünümünü negatife çevirdi
03:30
DSÖ, BMGK'ye Gazze'deki insani durumun aciliyetini aktardı
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
FOTO FOKUS
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
İsrail Şifa Hastanesi çevresini fosfor bombası ile vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ