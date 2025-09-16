Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin her başarınız çocuklarımıza ilham kaynağı oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulünde, takım oyuncularıyla tek tek sohbet etti.

Daha sonra sporculara hitaben konuşma yapan Erdoğan, takım oyuncularını, teknik ekibi ve yöneticilerini 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki (EuroBasket 2025) olağanüstü mücadeleleri dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finalden sonraki gözyaşlarınızı unutmuyorum, unutamıyorum. Ama şunu bilesiniz ki inşallah bu gözyaşları geleceğe atılan adımlardır ve onun da neticesini inşallah alacağız diye inanıyorum, böyle de düşünüyorum." diye konuştu.

Takımın, 24 yıllık hasretin ardından Türkiye'ye basketbolda final heyecanı yaşattığını, Arena Riga'da kıran kırana geçen bir müsabaka sonrasında gümüş madalya kazanarak kendilerini ve milleti sevindirdiğini anımsatan Erdoğan, bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir milli takım izlediklerini söyledi.

"Basketbolda fevkalade ivme kazandık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçların seyir zevki açısından en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin ilgisi de oldukça yoğundu. Zorlu rakiplere karşı çok iyi, başarılı bir mücadele ortaya koydunuz. Bizim gibi sporseverlere uzun yıllar unutamayacakları muhteşem bir basketbol şöleni sundunuz. Ülkemizi, Avrupa'da temsil etmekle gösterdiğiniz başarı için şahsım ve milletim adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette sizler gibi ben, ailem, bizler de çok üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade ivme kazandık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kıl payı kaçırdığımız, bunu son 3 dakika diyebilirim, son 3 dakika da kaçırdığımız böyle bir şampiyonluk için ümitsiz değiliz. İnşallah bunu bıraktığımız yerden alacağımıza inanıyorum."

Takımın yaş ortalamasının gayet iyi olduğunu, bu yaş ortalamasıyla bu işin yakalanacağını dile getiren Erdoğan, 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımlarından biri olunacağını düşündüğünü söyledi.

"Her başarınız çocuklarımıza örnek ve ilham kaynağı oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımdan gelecek yıllarda çok daha gurur verici haberler beklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum; sizin her başarınız çocuklarımıza örnek oluyor ve ilham kaynağı oluyor. Onun için de asla ümitsiz olmayın. Gençlerimiz size bakarak özgüven kazanıyor, hayallerinin peşinden koşmak için cesaret topluyor. Gençlerimizin ruh ve beden sağlığına yönelik artan tehditler karşısında sizin duruşunuz çok ama çok önemli. Onun için gözyaşları dedim ve bu gözyaşları bizim için adeta geleceğe atılan topraktaki berekettir.

Sizlerden yeni nesillere sporun, rekabetin yanında dostluğun, ahlakın ve erdemin de sembolü olduğunu göstermenizi istirham ediyorum. Her birinize bu doğrultudaki örnek tavrınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kez daha ülkemize ve milletimize yaşattığınız sevinç için sizleri tebrik ediyorum. Hem milli takımdaki hem de kulüplerinizdeki başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum."

"Daha büyük şampiyonluklara doğru ilerleyecekler"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kabullerinden ve Türk basketboluna verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Milli takımın müthiş bir birliktelik ortaya koyduğuna işaret eden Bakan Bak, "Gruptaki maçlarında beşte beş yaptılar. İnanarak savaştılar. Türk basketbolu için önemli bir zaferdi. Daha iyisini yapacaklarına yürekten inanıyoruz, sizlerin verdiği destekler sayesinde. 12 Dev Adam ayağa kalktı, daha büyük şampiyonluklara, daha büyük başarılara doğru ilerleyecekler." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ise her zaman yanlarında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a altın madalyayı getirmeyi istediklerini ve buruk bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, 12 Dev Adam uzun yıllardan sonra ülkemize madalya getirmenin, basketbolun, Türkiye geneline değer kattığını, milyonların bu takıma nasıl sahip çıktığını başta sizlerin bize göstermiş olduğu desteği ve milyonların desteğiyle bu arkadaşlarımız şu an Avrupa ikincisi olarak huzurunuzda. Burada bulunmaktan dolayı hepsi çok mutlu. Bu başarı önümüzdeki yıllarda inanıyorum ki sporcularımızı daha çok motive edecektir." diye konuştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ise milli takıma inandığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Genç bir kadromuz var. Aynı kadroyla Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarda da madalya çıkarabilecek gücümüz var. Kendimize inanıyoruz. Sizlerin ve Türk halkının desteğiyle kupa da gelecek. Üzgünüm, buraya hep bir kupayla geldik, bu sefer sadece gümüş madalyayı getirebildik. İleride bu kadro, size Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kupasını da getirir." diye konuştu.

"Bizim için güzel bir hikayenin başlangıcı"

Kabulde, A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları da duygularını dile getirdikleri kısa konuşmalar yaptı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendilerini misafir ettiği için teşekkür ederek, "İlk günden son güne kadar gerçekten muhteşem bir mücadele verdik. O yüzden takım antrenörleri ve arkadaşlarımı kutluyorum. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Her geçen sene inanıyorum daha iyi olacağız." dedi.

Takım oyuncularından Alperen Şengün ise bu yılın kendileri için çok özel olduğunu vurgulayarak,"Son iki dakikada kupayı elimizden kaçırdık ama gerçekten bu güzel bir hikayenin başlangıcı bizim için inşallah. Umarım önümüzdeki yıllarda bu aileyi güzel bir şekilde koruyup, inşallah ülkemize daha çok başarı, madalya ve kupa getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takım oyuncularının imzasını taşıyan basketbol topunu ve imzalı forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulün sonunda A Milli Erkek Basketbol Takımı'yla fotoğraf çektirdi.