Gündem
Gündem
TRT Haber 16.09.2025 16:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti.

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa ikincisi oldu

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

İkinci kez gümüş madalya aldı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.

Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

A Milli Basketbol Takımı Basketbol Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
