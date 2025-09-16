Açık 27ºC Ankara
TRT Haber 16.09.2025 16:05

Dışişleri Bakanlığı: Gazze'ye kara harekatı, soykırımın yeni aşaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatmasının, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşaması olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı: Gazze'ye kara harekatı, soykırımın yeni aşaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması hakkında yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucunda bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze şehrine yönelik kara harekatının, devam eden katliamları daha da artıracağı vurgulandı. Harekatın, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacağı ve Filistinlilerin acılarını derinleştireceği kaydedildi.

Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takası ve insani yardımların kesintisiz erişimini sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatının, İsrail’in ateşkes istemediğini bir kez daha ortaya koyduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Gazze’de ateşkesin sağlanması için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesinin elzem olduğu belirtilerek, "Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
