Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.09.2025 17:26

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki soruşturma, depremzededen rüşvet iddiasıyla başlamış

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının bir depremzededen istenen rüşvet sonrası açıldığı iddia edildi.

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki soruşturma, depremzededen rüşvet iddiasıyla başlamış

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından açılan soruşturmanın, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'daki evi yıkıldıktan sonra ilçeye dönen bir depremzedenin şikayeti üzerine başladığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan başvuru sonrası yaptığı çalışmada, depremzede A.O'nun Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile boş bir araziye kafe açmak için talepte bulunduğunu ve onay aldığını belirledi.

Depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine ekipler, bu sefer de belediye işletmesi olan Mis Cafe'nin isim hakkının Hasan Mutlu'da olduğunu belirledi.

48 şüpheli gözaltına alımıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Memişoğlu: 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
18:07
Kocaeli'de çocuklarının yanında babaya tokat atan şüpheli tutuklandı
17:46
Trump, TikTok'un satın alınması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı
17:05
Bakan Memişoğlu: 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
16:49
Freni boşalan çekici 6 araca çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ