Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.09.2025 16:59

Bakan Memişoğlu: 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, SGK tarafından yapılan düzenlemeyle 51'i yerli üretim olmak üzere 64 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu: 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alınan ilaçları duyurdu.

Buna göre, geri ödeme listesindeki ilaçlarda düzenlemeye gidildi. 51’i yerli üretim olmak üzere toplam 64 yeni beşeri tıbbi ürün listeye dahil edildi.

Yapılan düzenlemeyle 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Bakan Memişoğlu, şu bilgileri paylaştı:

 

"Beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi"

"5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4’er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere...14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile...1'er adet antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi. Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
İlaç Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı SGK
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:31
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
18:07
Kocaeli'de çocuklarının yanında babaya tokat atan şüpheli tutuklandı
17:46
Trump, TikTok'un satın alınması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı
17:29
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki soruşturma, depremzededen rüşvet iddiasıyla başlamış
16:49
Freni boşalan çekici 6 araca çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ