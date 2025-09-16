Bakan Memişoğlu: 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alınan ilaçları duyurdu.

Buna göre, geri ödeme listesindeki ilaçlarda düzenlemeye gidildi. 51’i yerli üretim olmak üzere toplam 64 yeni beşeri tıbbi ürün listeye dahil edildi.

Yapılan düzenlemeyle 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Bakan Memişoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi"

"5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4’er adet diyabet ilacı, alerji aşısı ve antibiyotik ile 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere...14 kan ve kan yapıcı organ ilacı, 6 analjezik ilaç, 4 antiinflamatuvar analjezik, 4 sindirim sistemi ilacı, 2'şer adet antiparaziter ilaç, immünsüpresan, oftalmik preparat ve vitamin ile...1'er adet antifungal, antiviral, hormon preparatı, psikoleptik, hemoroid tedavisi ilacı, özel tıbbi amaçlı gıda ve 1 diğer beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi. Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."