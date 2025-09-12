Açık 23.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 12.09.2025 10:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 13 Eylül 1921’de kazanılan şanlı zaferinin yıl dönümünü, iftiharla idrak ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Zaferi'ni iftiharla idrak ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milletimizin istiklâl ve istikbal mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin 13 Eylül 1921’de kazanılan şanlı zaferinin yıl dönümünü, iftiharla idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesajında, kahraman ordunun topyekün direnişi ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin bu zaferle dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin seyrini değiştirmiştir." değerlendirm48esinde bulundu.

Sakarya'da sergilenen kahramanlığın yalnızca bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir.

Bu destansı mücadele, Millî Mücadele’nin önünü açmış, Cumhuriyetimizin temellerini güçlendirmiştir. Bugün de bizlere düşen görev, bu büyük mirası koruyarak, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığı bilincini gelecek nesillere aktarmaktır.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sakarya Zaferi’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor; bu anlamlı günün milletimize ilham ve güç kaynağı olmasını diliyorum. 

Recep Tayyip Erdoğan
