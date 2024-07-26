Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Güneysu'da vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Burada konutlarla ilgili atacağımız bazı adımları yerinde görelim istiyorum. Güneysu Hastanesi'nin inşaatını yerinde görelim istiyorum. Böylece süratle hem Güneysu Hastanesi hem de Rize Şehir Hastanesi'nin çalışmalarını yerinde izleyerek bunları Rize'mize teslim edelim istiyorum.

Benim hemşehrilerim kendilerine yakışanı yapar. İnşallah Rize merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz. Şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir cami yapalım istiyoruz. Rize'nin kendine yakışanını gerçekleştirelim istiyoruz. Mevcut camiyle ilgili de adım atacağız"