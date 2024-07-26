MSB'den İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki

İsrail güçleri bir kez daha TRT ekibini hedef aldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan TRT Haber ekibi İsrail güçlerinin saldırısına uğradı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısına tepki gösterdi:

"İsrail polisinin Mescid-i Aksa kapısında TRT Haber ekibine yönelik saldırısını kınıyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Ülkemiz ve milletimiz, İsrail vahşetine karşı Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya, Gazzeli masumların sesini dünyaya duyurmaya devam edecek."