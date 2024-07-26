Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medhesabından yaptığı paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."
????️ 24 Temmuz 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2024
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/QFqG1rIefA