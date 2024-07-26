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Gündem
TRT Haber 26.07.2024 15:51

Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, 24 Temmuz'da Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medhesabından yaptığı paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."


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Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı
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