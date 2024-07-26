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Gündem
TRT Haber 26.07.2024 15:16

Numan Kurtulmuş İsrail'in TRT Haber ekibine saldırısını lanetledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetledi. "Kurtulmuş, Tek gayesi, Filistin’de yaşanan insanlık suçlarını tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurmak olan basın mensuplarımıza yapılan bu alçak saldırı, İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Numan Kurtulmuş İsrail'in TRT Haber ekibine saldırısını lanetledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı
İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı

Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başındaki TRT Haber ekibine karşı İsrail güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği kalleş saldırıyı lanetliyor, gazeteci arkadaşlarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamsını yaptı:

"Tek gayesi, Filistin’de yaşanan insanlık suçlarını tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurmak olan basın mensuplarımıza yapılan bu alçak saldırı, İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

 


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