Çok Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.07.2024 14:27

Ömer Çelik: TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail askerlerinin TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı kınadı. Çelik, "Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımını dünya kamuoyuna taşıyan ve tarihe not düşen TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor" dedi.

Ömer Çelik: TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail askerlerinin TRT Haber ekibine yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz." dedi.

İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı
İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı

"TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek"

Ömer Çelik açıklamasında "TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor" ifadesini vurguladı:

"Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımını dünya kamuoyuna taşıyan ve tarihe not düşen TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor.

TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek.

İsrail’deki katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların er ya da geç hesabını verecektir! "

ETİKETLER
İsrail Netanyahu Ömer Çelik TRT
Sıradaki Haber
Fahrettin Altun: İsrail’in silahlı zorbalarının TRT Haber ekibine yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı kınıyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Tel Aviv mahkemesi, Al Jazeera'ye getirilen yasağı 45 gün daha uzattı
14:42
Türkiye'nin yüzer üretim tesisi 2026'da üretime başlayacak
14:30
"Siber güvenlik"le ilgili yasal düzenleme geliyor
14:06
Fahrettin Altun: İsrail’in silahlı zorbalarının TRT Haber ekibine yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı kınıyorum
14:23
İstanbul'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
13:34
İstanbul Boğazı'nda 2023'te 416 milyon ton yük taşındı
Tekirdağ'da kınalı bamyanın hasadı başladı
Tekirdağ'da kınalı bamyanın hasadı başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ