Ömer Çelik: TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail askerlerinin TRT Haber ekibine yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz." dedi.

"TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek"

Ömer Çelik açıklamasında "TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor" ifadesini vurguladı:

"Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımını dünya kamuoyuna taşıyan ve tarihe not düşen TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor.

TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek.

İsrail’deki katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların er ya da geç hesabını verecektir! "