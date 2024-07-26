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Gündem
TRT Haber 26.07.2024 13:48

Fahrettin Altun: İsrail’in silahlı zorbalarının TRT Haber ekibine yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı kınıyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail askerlerinin TRT Haber ekibine saldırısını kınadı. Altun, Bizler İsrail’in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail’in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümleri daha da artıyor…" dedi.

Fahrettin Altun: İsrail’in silahlı zorbalarının TRT Haber ekibine yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı kınıyorum
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail askerlerinin TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı kınadı.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizler İsrail’in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail’in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümleri daha da artıyor..." ifadelerini kullandı.

"Alçak ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum"

Altun, Türk medyasının mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdüreceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İsrail’in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın bir zulmü ve trajediyi gözler önüne seren TRT Haber ekibine yönelik yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen, başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek."

 

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