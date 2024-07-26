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Dünya
TRT Haber 26.07.2024 11:54

İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı

İsrail askerleri yeniden TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT kameramanı yaralandı.

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İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı
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