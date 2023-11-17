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Gündem
TRT Haber 17.11.2023 12:14

Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı

İsrail polisi, Kudüs'te bölgedeki gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibine saldırarak silah dipçiği ile TRT Haber kamerasını kırdı.

Cuma namazı öncesi Medcid-i Aksa'ya giden Filistinlilere yönelik İsrail güçlerinin engellemelerini ve zor kullanmalarını takip eden TRT Haber ekibi, İsrail polisinin saldırısına uğradı.

İsrail polisi, bölgede sadece yaşananları haberleştiren TRT Haber ekibine fiziki müdahalede bulunduktan sonra silahının dipçiği ile TRT Haber kamerasını kırdı.

TRT Haber muhabiri, kamera kırık olsa da Filistin'e devam eden saldırıları göstereceklerini söyledi.

Canlı yayın sırasında gaz bombası caminin olduğu bölgeye atıldı. 

TRT Haber muhabiri, İsrail'in Mescidi Aksa dışında da namaz için toplanılmasına izin verilmediğine dikkat çekereke "Her yerde bir engelleme, baskı var var" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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