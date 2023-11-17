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Gündem
TRT Haber 17.11.2023 15:01

Ömer Çelik: TRT Haber ekibine saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısına ilişkin, "İsrail polisinin, Filistin’deki gelişmeleri dünyaya aktaran TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz" dedi.

Ömer Çelik: TRT Haber ekibine saldırıyı lanetliyoruz
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mescid'i Aksa'ya cuma namazı kılmak için giden Filistinlileri görüntüleyen TRT Haber ekibine, İsrail polisi tarafından yapılan fiziki saldırıyı şiddetle lanetlediğini bildirdi.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti;

İsrail polisinin, Filistin’deki gelişmeleri dünyaya aktaran TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz.

Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı

Filistin’de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz.

İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır. İsrail’in insanlık suçlarını belgelendirmeye ve uluslararası platformda dile getirmeye devam edeceğiz. 

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