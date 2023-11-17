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Gündem
AA 17.11.2023 13:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Alman yetkililer ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Berlin'e gitti.

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Erdoğan, ziyareti kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısına katılacak Erdoğan, baş başa görüşmeye ve heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek.

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